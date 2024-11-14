وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فجر اليوم، تهديدًا إلى "جميع السّكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في المباني المحدّدة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقتَي حارة حريك وبرج البراجنة"، زاعمًا أنّهم "يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش بقوّة على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي هدد فجرًا بقصف مبان في حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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