النشرة: وقوع قوة إسرائيلية في كمين لحزب الله لدى محاولتها التقدم باتجاه مثلث التحرير بين عيترون وعيناتا وبنت جبيل

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "وقوع قوة إسرائيلية في كمين لحزب الله لدى محاولتها التقدم باتجاه مثلث التحرير بين عيترون وعيناتا وبنت جبيل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.