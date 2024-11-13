الفلبين تجلي آلاف الأشخاص قبل وصول إعصار “أوفل” إلى اليابسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجلت السلطات الفلبينية اليوم، آلاف الأشخاص من منازلهم في الخليج 365 المعرضة للخطر قبل وصول إعصار “أوفل” إلى اليابسة، وهو الإعصار الخامس الذي يضرب الفلبين خلال ثلاثة أسابيع.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية أن يصل الإعصار إلى اليابسة غدًا الخميس في مقاطعة “كاجيان” الواقعة شمال شرق جزيرة “لوزون” مصحوبًا برياح تبلغ سرعتها 120 كيلومترًا في الساعة وأمطار غزيرة.

ومن المتوقع أيضًا أن تضرب العاصفة السادسة وهي العاصفة الاستوائية “مان-يي” الفلبين الأسبوع القادم. وكان أكثر من 28 ألف شخص قد نزحوا عن منازلهم بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها الفلبين حاليًا ويقيمون في مراكز إيواء تديرها الحكومات المحلية.

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