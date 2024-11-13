اعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان انه "يجب وضع حد لإطلاق النار المتواصل من قبل حزب الله من لبنان، معتبرا انه " إذا لم يتحرك الجيش اللبناني ضد حزب الله فعلى إسرائيل أن تستهدف البنى التحتية اللبنانية بقوة".

كانت هذه تفاصيل خبر ليبرمان: إذا لم يتحرك الجيش اللبناني ضد حزب الله فعلى إسرائيل أن تستهدف البنى التحتية اللبنانية بقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.