بالفيديو: 27 شهيدا وإصابات بهجوم إسرائيلي استهدف مبنى بالسيدة زينب بريف دمشق

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الأحد، 10 نوفمبر 2024، استشهاد 27 شخصا، و17 جريحا في قصف إسرائيلي جنوبي العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري، أنه "حوالي الساعة 00 :17 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، ما أدى إلى استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة".

من ناحيته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل وإصابة 12 عنصرا من حزب الله اللبناني، بهجوم شنّه الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، استهدف مبنى في السيدة زينب، جنوب العاصمة السورية دمشق.

وأكّدت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري، "سانا"، أن "معلومات أولية تشير إلى عدوان إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق".

وأفادت وسائل إعلام سورية، بسقوط "عدد من القتلى والمصابين في العدوان الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب"، لتضيف بعد ذلك: "5 قتلى و8 جرحى في قصف إسرائيلي استهدف جنوب العاصمة دمشق".

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "طائرات إسرائيلية استهدفت بغارة واحدة، موقعين يقطنهما عناصر من حزب الله بالقرب من مبنى بلدية السيدة زينب في ريف دمشق".

المصدر : عرب 48