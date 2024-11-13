الجيش الأميركي: نفذنا ضربات ضد مخازن أسلحة ومنشآت لوجستية مرتبطة بمجموعات إيرانية في سوريا

أعلنت القيادة الأميركية الوسطى، "أننا نفذنا ضربات ضد مخازن أسلحة ومنشآت لوجستية مرتبطة بمجموعات إيرانية في سوريا". وذكرت أن "الضربات رد على على هجمات استهدفت قاعدة عسكرية بمنطقة الشدادي في سوريا في 12 تشرين الثاني الحالي".

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