أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على جون في قضاء الشوف أدت في حصيلة أولية إلى سقوط ستة شهداء وإصابة ستة أشخاص آخرين بجروح". وأكدت الوزارة أنه "لا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: ستة شهداء وستة جرحى في حصيلة أولية للغارة على بلدة جون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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