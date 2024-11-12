ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على خيمة للنازحين جنوب قطاع غزة إلى 10 شهداء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، الليلة، إلى 10 شهداء, بالإضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح مختلفة، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 10 شهداء من خيمة في خانيونس، تستخدم كمقهى ونقطة للإنترنت، بعد استهدافها بعدة صواريخ، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى ٣٩ شهيدًا.

وفي الضفة الغربية أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لبلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.

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