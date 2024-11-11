الرئيس الأسد يبحث مع الأمير محمد بن سلمان أهمية تنفيذ مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس السوري بشار الأسد، على هامش افتتاح أعمال القمة العربية والإسلامية غير العادية بالرياض، وذلك ضمن سلسلة لقاءات عقدها الامير محمد بن سلمان.
وفي السياق، ذكرت وكالة الانباء السورية "سانا"، بان الأسد بحث مع محمد بن سلمان أهمية انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية اليوم في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير للعدوان الإسرائيلي ضد بعض دولها، وأهمية تنفيذ مخرجات هذه القمة.
وشدد الرئيس الأسد والأمير محمد بن سلمان على مركزية القضية الفلسطينية، وخطورة توسيع رقعة العدوان على دول أخرى في المنطقة. كما تناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.
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