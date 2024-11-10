كشفت وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، في تصريح لقناة "إل بي سي أي"، أن "لدى شركة تاتش هناك 175 محطة خارج الخدمة من بينها 9 محطات مدمرة بشكل كامل و11 بشكل جزئي أما في ألفا فهناك 161 محطة خارج الخدمة".
وأوضح وزير الاتصالات أن "المحطات المدمرة تقع في الضاحية والجنوب والبقاع".
إلى ذلك، شدد القرم على أنه "هناك خطر على الانترنت في لبنان فالأجواء اللبنانية مفتوحة والإسرائيلي يتجول فيها كما يريد".
وأفاد القرم عن التواصل "مع شركة Microsoft إلى "Whitelisting" لمنصة "Teams" كي يتمكن الأساتذة والتلاميذ في القطاع الرسمي من الدخول إلى "Teams" من دون إنترنت وذلك عبر التعريف عن أرقامهم ونحن نعمل على هذه الآلية".
وأضاف "ارسلنا قراراً الى مجلس الوزراء يهدف الى مضاعفة سرعة وكمية الانترنت بالسعر نفسه على غرار ما حصل في فترة جائحة كورونا".
وكشف القرم "أنني تحدثت مع الهيئات الإقتصادية في موضوع Starlink لكن هناك عقبات والآن يبدو أن الشركة انقلبت علينا".
كانت هذه تفاصيل خبر القرم: 175 محطة لتاتش و161 لألفا خارج الخدمة وهناك خطر على الانترنت في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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