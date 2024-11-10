شكرا لقرائتكم خبر عن للأطفال أقل من 16 عامًا.. أستراليا تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدرس حكومة أستراليا فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأقل من 16 عاما.

وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز إن "وسائل التواصل الاجتماعي تضر بأطفالنا وأنا أطالب بوضع حد لذلك".

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن البرلمان الأسترالي سيناقش مشروع قانون هذا الحظر خلال العام الحالي على أن يدخل حيز التطبيق بعد عام من التصديق عليه، بحسب رئيس الوزراء، مضيفا أنه لن تكون هناك إستثناءات بموافقة الوالدين. وسائل التواصل الاجتماعي ويعني القانون المقترح أن المنصات مثل إنستجرام وفيسبوك وتيك توك وإكس وربما يوتيوب ستكون مسؤولة عن منع دخول الأطفال إليها.

ويعد هذا النهج الذي تتبناه أستراليا من بين الأشد صرامة على مستوى العالم، في حين تتحرك العديد من البلدان الأخرى في نفس الاتجاه، بدعوى حماية الأطفال من الآثار السلبية للإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي الشهر الماضي، قال رئيس وزراء النرويج إن البلاد ستفرض قريبا حدا أدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هو 15 عاما، قائلا إنها بحاجة إلى شن حملة أقوى ضد شركات التكنولوجيا التي تعمل على تحقيق الربح والتي "تتلاعب بعقول الأطفال الصغار".