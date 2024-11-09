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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43 ألفا و552 شهيدا وأكثر من 102 ألف مصاب

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفا و552، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن تلك المصادر قولها: “إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 102765 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض”.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر؛ أسفرت عن استشهاد 44 فلسطينيا، وإصابة 81 آخرين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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