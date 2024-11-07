شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "ينشينج" يضرب شمال الفلبين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

استعدادات لمسار الإعصار

أخبار متعلقة الإعصار الـ13.. عشرات الآلاف من السكان في أماكن الإيواء خوفًا من "ينشينج" زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

الدمام - شريف احمد - ضرب إعصار قوي منطقة بشمال الفلبين اليوم الخميس، حيث يتم إجلاء الآلاف من الأشخاص في المنطقة التي مازالت تتعافى من هبوب عواصف متعاقبة منذ عدة أسابيع. ويعد إعصار ينشينج الإعصار الـ13 الذي يضرب الفلبين هذا الموسم.وعاد عشرات الآلاف من سكان القرى إلى أماكن الإيواء الطارئة، كما تم وضع فرق مكافحة الكوارث في وضع الاستعداد في كاجايان وأقاليم أخرى بشمال البلاد، تقع على المسار المتوقع للإعصار.وقد ضرب الإعصار بلدة سانتا آنا في إقليم كاجايان بعد ظهر اليوم، ولم ترد تقارير فورية بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.ويُذكر أن إعصاري ترامي وكونج ري، ضربا شمال الفلبين خلال الأسابيع الماضية، مما أسفر عن مقتل 151 شخصًا على الأقل وإلحاق الضرر بنحو 9 ملايين شخص.