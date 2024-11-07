غوتيريش: نتطلع للعمل مع الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة ترامب لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن "تعاون المنظمة الدولية مع الولايات المتحدة الأميركية يمثل إحدى ركائز العلاقات الدولية"، مشيرا الى أنه "يتطلع للعمل مع الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم".

وتمكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من هزيمة منافسته كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 5 تشرين الثاني الجاري.

ويضم المجمع الانتخابي الأميركي 538 صوتا تمثل جميع الولايات ويفوز من يحصل على 270 صوتا منها بمنصب الرئيس، وهي النسبة التي تجاوزها ترامب، وأقرت بها منافسته كامالا هاريس والرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.