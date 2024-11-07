أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن "تعاون المنظمة الدولية مع الولايات المتحدة الأميركية يمثل إحدى ركائز العلاقات الدولية"، مشيرا الى أنه "يتطلع للعمل مع الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم".
وتمكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من هزيمة منافسته كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 5 تشرين الثاني الجاري.
ويضم المجمع الانتخابي الأميركي 538 صوتا تمثل جميع الولايات ويفوز من يحصل على 270 صوتا منها بمنصب الرئيس، وهي النسبة التي تجاوزها ترامب، وأقرت بها منافسته كامالا هاريس والرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريش: نتطلع للعمل مع الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة ترامب لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.