سلسلة غارات إسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على حاروف والزرارية والمنطقة بين عدلون وانصارية والجميجمة وبيت ياون وكونين في بنت جبيل وخربة سلم وبرعشيت والسلطانية وكوثرية الرز ما تسبب بقطع الطريق مع بلدة انصار.

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