اشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تصريح له، الى ان "الغارة اليوم هي الأقرب على قلعة بعلبك منذ بداية العدوان، حيث سقط صاروخ داخل موقف السيارات التابع للقلعة، وأضرار كبيرة بحي المنشية الأثري، ولم يتم الكشف على القلعة بعد لمعرفة اذا ما كان هناك اضرار بداخلها".

كانت هذه تفاصيل خبر خضر: سقوط صاروخ داخل موقف السيارات التابع لقلعة بعلبك وأضرار كبيرة بحي المنشية الأثري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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