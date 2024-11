شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات فرنسية وألمانية حول سياسة الدفاع الأوروبية بعد فوز ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوجه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى العاصمة الفرنسية باريس للتشاور مع نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وذلك بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يصل بيستوريوس إلى مقر الوزارة مساء اليوم، ويعتزم الوزيران عقد مؤتمر صحفي مشترك بعد إجراء مشاورات من المنتظر أن تستمر حوالي ساعة. This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1854126422492651948?ref_src=twsrc%5Etfw الانتخابات الأمريكية تهدف المحادثات إلى بحث تداعيات الانتخابات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالدعم المستقبلي لأوكرانيا، وكذلك مناقشة سياسة الدفاع الأوروبية في ظل تغير السلطة في واشنطن.

يشار إلى أن ترامب جرى انتخابه اليوم ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، في عودة غير عادية لرئيس سابق رفض قبول الهزيمة قبل أربعة أعوام، ما أثار تمردا عنيفا في مبنى الكابيتول بأمريكا، وأدين بتهم جنائية ونجا من محاولتي اغتيال.

وبفوزه في ويسكونسن، حصل ترامب على الأصوات الانتخابية المطلوبة للفوز بالرئاسة، والبالغ عددها 270 .