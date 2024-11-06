انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية

القاهرة - كتب محمد نسيم - فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الأميركيين في عدد من الولايات الأمريكية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، لاختيار الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأميركية، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي الأمريكي (1100 بتوقيت غرينتش) في ولايات نيويورك نيوجيرزي وفيرجينيا وكونيتيكت، إلى جانب أجزاء من ولايات إنديانا وكنتاكي ومين ونيو هامبشير.

ويتنافس في انتخابات الرئاسة الأميركية كل من نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب، حيث أشارت استطلاعات رأي نشرت نتائجها أمس الاثنين إلى تقدم هاريس بفارق ضئيل على ترمب.

وأظهر أحدث متوسط ​​لاستطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية أن 49 بالمئة من الناخبين المحتملين على مستوى أمريكا يؤيدون هاريس، مقابل 47 بالمئة يؤيدون ترامب.

المصدر : وكالات - صحيفة الشرق الاوسط