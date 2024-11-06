تعرف على أول نتيجة اقتراع في انتخابات الرئاسة الأميركية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أظهرت أول نتيجة اقتراع للانتخابات الرئاسية الأميركية تم الإعلان عنها في بلدة ديكسفيل نوتش بولاية نيو هامبشاير، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، تعادل كل من المرشح الجمهوري دونالد ترمب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، حيث تقاسم الاثنان الأصوات الستة للبلدة الصغيرة.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، فإن ديكسفيل نوتش بلدة نائية في منطقة نورث كانتري بنيو هامبشاير، وقد أدلى مواطنوها الستة بأصواتهم عند منتصف الليل.

إقرأ أيضاَ: تفاصيل جديدة - تسريبات مكتب نتنياهو عرضت حياة المختطفين والجنود للخطر

وكانت النتيجة النهائية التي قرأها مسؤولو الانتخابات بالبلدة في نحو الساعة 12:10 صباحاً بالتوقيت المحلي؛ هي 3 أصوات لترمب و3 لهاريس.

وبدأت البلدة الصغيرة تقليدها بالتصويت في منتصف الليل عام 1960.

وقبل 4 سنوات، اكتسح المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن، جميع الأصوات الخمسة المدلى بها في البلدة.