الجيش الاسرائيلي هدد السكان المتواجدين في منطقة النبطية لاخلاء عدد من الابنية

هدد الجيش الاسرائيلي السكان المتواجدين في منطقة النبطية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها. وادعي انهم "متواجدين بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيلي على المدى الزمني القريب". وزعم انه "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وفق ما يعرض في الخرائط".

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