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الجيش الاسرائيلي هدد السكان المتواجدين في منطقة النبطية لاخلاء عدد من الابنية

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هدد الجيش الاسرائيلي السكان المتواجدين في منطقة النبطية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها.

وادعي انهم "متواجدين بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيلي على المدى الزمني القريب".

وزعم انه "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وفق ما يعرض في الخرائط".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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