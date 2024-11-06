ترامب يحصد 247 صوتا مقابل 214 لهاريس بالمجمع الانتخابي حتى الآن

حصد المرشح الجمهوري دونالد ترامب 247 صوتا مقابل 214 للمرشحة الديمقراطية لكاملا هاريس بالمجمع الانتخابي حتى الآن.
وكان ترامب قد حسم نتائج ولاية جورجيا الرئيسية.
في وقت سابق، كشف مستشار حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب لشؤون الأميركيين العرب، في تصريح لشبكة سكاي نيوز عربية، أن "ترامب سيعلن فوزه بالانتخابات بعد قليل".
هذا، وسبق وأن توجه دونالد ترامب إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام مؤيديه.
وبدأ ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأميركية والكونغرس بعد إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من الولايات، وسط منافسة حامية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.
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