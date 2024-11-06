ديوان نتانياهو: التقارير عن نية رئيس الوزراء إقالة مسؤولين في الأجهزة الأمنية غير صحيحة

نفى ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، التقارير عن نية رئيس الوزراء إقالة مسؤولين في الأجهزة الأمنية.

ولفتت رئاسة الوزراء الإسرائيلية الى ان نتانياهو هاتف الليلة رؤساء الأركان والموساد والشاباك وأبلغهم بأنه يتوقع استمرار العمل المشترك مع وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس.

وفي وقت سابق، اشارت صحيفة "هآرتس" الى ان نتانياهو يدرس إقالة رئيس الأركان هرتسي هليفي ورئيس الشاباك رونين بار، وذلك بعد اقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

الى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء الأسبق ايهود باراك بان إقالة غالانت هي خطوة غير مسبوقة، تعرض أمن اسرائيل للخطر من أجل بقاء الرأس؛ وإذا لم يتم إيقاف نتنياهو، فإن الخطوة التالية ستكون إقالة رئيس الأركان ورئيس الشاباك وإقالة الشخص الذي يحقق في وفاة الأسرى وإغلاق التحقيقات.

وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية الى ان الخطوة التالية هي إقالة المستشارة القضائية للحكومة وإقالة رئيس الشاباك ورئيس الأركان وإلا فإن الجميع سيكون ضد نتنياهو، لقد باع جدعون ساعر روحه لكرسي وزير الخارجية. ولفتت الى ان نتانياهو فقد عقله تمامًا، فقط من أجل إنقاذ الحكومة بينما يفقد رباطة جأشه، الجيش يحتاج إلى القيام بانقلاب.