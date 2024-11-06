البنتاغون: سنواصل العمل عن كثب مع وزير الدفاع الإسرائيلي المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت، الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من منصبه اليوم، كان "شريكا موثوقا به"، وإنها ستواصل العمل عن كثب مع وزير الدفاع الإسرائيلي المقبل.

واوضح المتحدث باسم البنتاغون الميجر جنرال باتريك رايدر في بيان، بان "التزام أميركا بأمن إسرائيل لا يزال صارما وستواصل وزارة الدفاع الأميركية العمل عن كثب مع وزير الدفاع الإسرائيلي المقبل".

وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو غالانت الثلاثاء بعد خلافات خرجت إلى العلن بشأن حرب غزة، ليعيّن مكانه وزير الخارجية يسرائيل كاتس.