شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: حديث الرئيس السيسي بالمنتدى الحضرى كشف حجم الصعوبات التى تواجه مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال انعقاد النسخة الثانية عشرة من من المنتدى الحضرى العالمي، برهن على حجم الصعوبات التى تواجه مصر خلال الفترة الماضية، للمضي في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة، برغم ما يحيط بها من صراعات سياسية وأزمات اقتصادية عالمية، إلا أن الدولة حققت فى السنوات الماضية إنجازات كبيرة فى مجالات العمران والتنمية الحضرية بما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030"، مشيداً باستضافة مصر لهذا المنتدى.

وأضاف النائب، أن مصر اتخذت مسارات متعددة للتنمية لم تقتصر فقط على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتركيز على تهيئة المناخ الاقتصادي، بل أيضا حرصت على تدشين مشروعات ضخمة غيرت من تصنيفات مصر في مؤشر جودة الطرق، فقد أطلقت تنمية كبرى في قطاع البنية التحتية والنقل والمواصلات، بجانب العمل على زيادة التنمية العمرانية والتوسع في بناء المدن الذكية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر نجحت في التوسع بمفهوم المدن الذكية الذى يقوم على تدشين مناطق حضارية تعتمد على التقنيات الحديثة والتكنولوجية المتطورة، تسهم في خفض متوسط الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية، ومن أمثلة ذلك أيضا إقامة مدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة المنصورة.

وأوضح النائب حسن عمار، أن حديث الرئيس سلط الضوء على حجم التنمية التي نفذت في مصر في صورة مبادرات ومشروعات ضخمة على رأسها مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى والمناطق العشوائية ومبادرة "تكافل وكرامة"، لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، ومبادرة "سكن لكل المصريين"، التى تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى موجه لمحدودى الدخل فى مصر والعالم بأسره، على الرغم من العراقيل التى تعترض طريق الدولة من أزمات عالمية وإقليمية.

