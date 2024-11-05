حذّرت المرشّحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس، خلال آخر تجمّع انتخابي كبير لها قبيل ساعات من افتتاح مراكز الاقتراع، من أنّ "هذه قد تكون واحدة من أكثر الانتخابات تقاربا في النتائج في التاريخ. كلّ صوت مهمّ".
وقالت هاريس "لدينا الفرصة لأن نطوي أخيرا صفحة عقد من مشروع سياسي قاده الخوف والانقسام"، في إشارة إلى منافسها الجمهوري دونالد ترامب الذي لم تسمّه.
وأشارت نائب الرئيس الأميركي إلى أنه "لن يقف أي شيء في العالم في طريق قائمة أعمالي"، في حال فازت بالانتخابات.
وأمس، كشف استطلاع لبي بي إس والإذاعة الوطنية الأميركية، أن "المرشّحة الديمقراطية هاريس تحظى بدعم 51٪ من الناخبين المحتملين مقابل 47٪ للمرشح الجمهوري ترامب".
كانت هذه تفاصيل خبر هاريس في آخر تجمّع انتخابي لها: لن يقف أي شيء في العالم في طريق قائمة أعمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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