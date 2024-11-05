الأهرام: الموقف المصري ثابت وراسخ في دعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على ثوابته

أشارت صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن القضية الفلسطينية تشكل أولوية مركزية في أجندة السياسة الخارجية المصرية, ولم تغب لحظة واحدة عن تحركات السياسة المصرية, موضحة أنه في ظل الهجمة الإسرائيلية غير المسبوقة على الشعب الفلسطيني والعدوان المستمر على قطاع غزة، منذ تشرين الأول من العام الماضي، ومصر تمثل صمام أمان للقضية الفلسطينية وحائط صد أمام مخططات اليمين الديني المتطرف الحاكم في إسرائيل, في تصفية القضية الفلسطينية, حيث أجهضت مصر مخططات التهجير القسري للفلسطينيين.

وأوضحت أن الموقف المصري ثابت وراسخ في دعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على ثوابته وحقوقه المشروعة، ولا يمكن لأحد أن يزايد على الدور المصري أو التشكيك فيه، فلولا الموقف المصري لكانت القضية الفلسطينية في مهب الريح.