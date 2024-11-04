الدولار الأميركي ينخفض مقابل العملات الأخرى مع تراجع المستثمرين عن رهانات على فوز ترامب غدا

انخفض الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى مع تراجع المستثمرين عن رهانات على فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة غداً الثلاثاء.

واوضح كارل شاموتا، كبير خبراء السوق لدى كورباي في تورونتو "شهدنا تراجعاً كبيراً في احتمالات اكتساح الجمهوريين كما تشير أسواق التنبؤ واستطلاعات الرأي".

وأظهرت بعض استطلاعات الرأي تقدم نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، لكنها أشارت إلى تقارب السباق الانتخابي بوجه عام.

ويعتقد محللون أن سياسات ترامب حيال الهجرة والرسوم الجمركية ستتسبب على الأرجح في ارتفاع التضخم، وهو ما سيؤدي إلى زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل والدولار.

وانخفض مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.24% إلى 103.69. وارتفع اليورو 0.6% إلى 1.0899 دولار. وتراجع الدولار 0.76% أمام العملة اليابانية إلى 151.82 ين.

وارتفع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية 0.53% إلى 7.102 للدولار، كما صعد البيزو المكسيكي 1.49% أمام العملة الأميركية إلى 19.992 بيزو.

وتراجعت هذه العملات في الأسابيع القليلة الماضية وسط توقعات بفرض رسوم جمركية جديدة حال فوز ترامب بالرئاسة.

وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت عملة بتكوين 1.21% ينخفض مع تراجع الرهانات على فوز ترامب إلى 68359 دولاراً. ومن المتوقع أن يخفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ختام اجتماعاته التي ستستمر يومين نهاية هذا الأسبوع، وسوف ينصب تركيز المستثمرين على أي دلائل تشير إلى إمكانية عدم خفض أسعار الفائدة الأميركية في كانون الأول.

واشارت أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" إلى أن الأسواق تتوقع الآن بنسبة 83% خفض أسعار الفائدة في كانون الأول.

بالنسبة للعملات الأخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.39% في أحدث تعاملات إلى 1.2976 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي 0.67% أمام العملة الأميركية إلى 0.6603، في وقت يعقد بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه غداً الثلاثاء ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.