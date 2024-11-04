إصابة 4 في هجوم روسي بقنبلة موجهة على خاركيف الأوكرانية

اعلن حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف إن قنبلة روسية موجهة سقطت على متجر في المنطقة مساء اليوم، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص على الأقل.

واوضح سينيهوبوف أن المتجر الذي تعرض للهجوم يقع في منطقة شيفتشينكيفسكي بالقرب من وسط مدينة خاركيف. وذكر إن القوات الروسية قصفت مبنى سكنيا شاهقا في بلدة صغيرة بالقرب من كوبيانسك شرقي خاركيف، مما أدى إلى إصابة شخص واحد.

واشار رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف الى إن المتجر يقع بجوار مبان سكنية شاهقة. ولفت الى أن هجوما سابقا بالقنابل استهدف منطقة غابات في المدينة.