القناة 12: من المتوقع التوصل إلى اتفاق سياسي مع لبنان خلال أسبوعين ونتانياهو يعقد بعد قليل مشاورات بشان صفقة التبادل

اشارت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول، الى انه من المتوقع التوصل إلى اتفاق سياسي مع لبنان خلال أسبوعين. وذكرت بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يعقد جلسة مشاورات أمنية بعد قليل بشأن صفقة التبادل. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني كبير، بانه حان الوقت لنكون واقعيين وننهي حرب قطاع غزة ونبرم اتفاق تبادل يضمن مصالحنا.

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