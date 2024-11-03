شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء "صحة النواب" يطالبون بحل مشكلة أسعار الأدوية والرعاية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

طالب عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بحل المشكلات المتعلقة بالأدوية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطن، مشيدين بجهود تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مساء اليوم الأحد، لمناقشة ودراسة بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان عن خطط وسياسات وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بحضور الوزير.

وقال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية: "إن هناك تطور ملموس فى البنية التحتية للمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة سواء بالتطوير أو فى الإنشاءات الجديدة والتى تتم طبقا لمعايير الكود المصري وتفى بمتطلبات التأمين الصحى الشامل، ونشكر الوزير والدكتور أنور إسماعيل، والدكتورة مها إبراهيم، والدكتور بيتر وقيادات وزارة الصحة على مجهوداتهم فى هذا الملف".

وتابع رضوان: "على الجانب الآخر هناك ملفان يحتاجان للعمل أكثر، وهما ملف التعليم الطبى، حيث الأعداد الكبيرة التى تفوق قدرات المعاهد والكليات وافتقاد البعض منها للمستشفيات، وبالتالي ضعف التدريب وبخاصة مع عدم الالتزام بالشهادة الموحدة البورد المصرى كما أقر قانون المجلس الصحى المصرى والتعليم الطبى المستمر وترخيص مزاولة المهنة وإعادة الترخيص كل خمس سنوات".

وأضاف أن"ملف ارتفاع أسعار الأدوية رغم اعترافنا بتحرك سعر الدولار وصعوبة الاستمرار لنفس الأسعار ولكن أغلب الأدوية أسعارها ارتفعت بنسبة مبالغ فيها وتفوق إمكانيات الكثير من المواطنين".



من جانبه، طالب الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتخفيف معاناة المرضى في محافظة سوهاج، وحل مشكلات نقص الأدوية والرعاية المركزة والمستلزمات الطبية وقوائم الانتظار.

وقال عضو لجنة الشئون الصحية: هناك معاناة للمريض من نقص الأدوية والمستلزمات وقوائم انتظار للعمليات تستمر بالشهور ومعاناة المرضى وخاصة بسوهاج من نقص أسرة العنايه المركزة والحضانات وقوائم انتظار لمرضى الفشل الكلوي.



وأضاف أن محافظة سوهاج تحتاج نظرة خاصة للانتهاء من جميع المستشفيات التى يتم تنفيذها حاليا وبها تعثر وتأخر بنسب التنفيذ مثل مستشفى البلينا المركزى ومستشفى جرجا.