حزب الله: استهدفنا للمرة الثالثة تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقيّة لبلدة ميس الجبل

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:15 من غروب اليوم الأحد 03-11-2024، وللمرة الثالثة، تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقيّة لبلدة ميس الجبل بصلية صاروخيّة.

وكان حزب الله قد اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:10 من غروب يوم الأحد 03-11-2024، وللمرة الثانية، تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقيّة لبلدة ميس الجبل بصلية صاروخيّة.