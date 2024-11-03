شكرا لقرائتكم خبر عن تسبب في انقطاع الكهرباء والإنترنت.. زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 8ر4 درجات على مقياس ريختر مدينة كرمسار بمحافظة سمنان المجاورة للعاصمة الإيرانية طهران اليوم.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن الزلزال وقع عند الساعة 16ر05 بالتوقيت المحلي "46ر1 بتوقيت غرينيتش" على عمق 11 كيلومترًا عن سطح البحر.

ونتج عن الزلزال قطع التيار الكهربائي والإنترنت.

