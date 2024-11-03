شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخطط لوضع معايير موحدة لخدمات الإسعاف.. اعرف الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت ألمانيا أنها تخطط لوضع معايير موحدة على مستوى البلاد، لخدمات الإنقاذ والإسعاف الطبي في حالات الطوارئ.

وقال خبير شؤون السياسة الصحية في حزب الخضر، يانوش دامن، إن حماية حياة الأفراد يجب ألا تتوقف على الرمز البريدي. خدمات الإسعاف في ألمانيا وبين أنه من المخطط تشكيل لجنة جودة من الولايات وشركات التأمين الصحي لتضمن "أن المواطنين في كل مكان يمكنهم الاعتماد على نفس الجودة العالية للرعاية، ومعايير موحدة ومنصات متعاونة".

ويسعى الائتلاف الحاكم إلى إعادة تنظيم خدمات الإنقاذ في قانون مخطط لإصلاح رعاية الطوارئ في المستشفيات والعيادات.

وتنص مسودة القانون، على إنشاء خدمة إنقاذ كمجال خدمي مستقل، وهذا يعني أن سداد تكاليف الخدمة "لا ينبغي أن يتوقف بعد الآن على تنفيذ النقل بمعنى تكاليف السفر". خدمة الإنقاذ ومع إدراج خدمة الإنقاذ في قانون الضمان الاجتماعي، سيتم في النهاية إنشاء لائحة مدروسة ومتباينة.

وذكرت الصحة الألمانية، أن "بهذه الطريقة نضمن تمويل كاف في المستقبل لعروض رعاية جديدة ومعقولة من خدمات الإنقاذ، مثل الاستعانة بأطباء طوارئ عن بعد، أو مسعفي طوارئ، أو تعزيز التعاون بين العديد من مراكز التحكم".

