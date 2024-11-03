افادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وزارة الدفاع بدأت بأعمال تحصين مبان وحماية في بلدات عدة محاذية للحدود الشمالية، مشيرة الى ان "التحصين يشمل إضافة أكثر من 200 ملجأ في بلدات بالجولان والجليل الأعلى والغربي".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: وزارة الدفاع بدأت بأعمال تحصين مبان وحماية في بلدات عدة محاذية للحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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