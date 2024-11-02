شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا الهجوم الروسي على مركز للشرطة في خاركيف بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع ضحايا الهجوم الروسي على مركز للشرطة في خاركيف شرق أوكرانيا إلى 46 شخصًا مصابًا اليوم السبت.

ويعتقد أن مركز الشرطة أصيب بصاروخين على الأقل، أمس الجمعة، وحددت معلومات أولية عدد المصابين بحوالي 30 شخصًا. ضحايا الهجوم الروسي على أوكرانيا لكن بحلول اليوم السبت، زاد عدد المصابين ومن بينهم 36 رجل شرطة ومسعف وتسعة مدنيين، وتوفي شخص واحد.

يذكر أن خاركيف كانت هدفًا لهجمات جوية وصاروخية روسية متكررة منذ أشهر.