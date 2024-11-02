السيد عن عملية الاختطاف في البترون: مجرد نموذج عن لبنان الذي يريدونه بلا سقف ولا ابواب ولا ردْع ولا كرامة

علق النائب جميل السيد على عكلية الاختطاف الإسرائيلية في البترون، وقال: "آخر خبر مؤكد.. مجموعة عسكرية إسرائيلية من حوالي 20 جندياً، قامت بعملية إنزال على شاطئ البترون على بعد 30 متراً من مرفأ البترون "المحروس"، واختطفت فجر الجمعة المواطن اللبناني (عماد أمهز) الذي كان يسكن في احدى الشاليهات، والمسجّل كقبطان بحري ويتابع دراسته البحرية في المعهد القريب هناك".

وأوضح أنه "انسحبَت القوة سيراً على الأقدام إلى الشاطئ على مسافة 100 متر، بكلّ أمنٍ وأمان وسلام، من دون طلقة واحدة تجرح فيها مشاعر السيادة الوطنية"، مضيفا "لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عسكري او وزاري".

وأصاف السيد "هو مجرّد نموذج عن لبنان الذي يريدونه بلا سقف ولا ابواب ولا ردْع ولا كرامة".