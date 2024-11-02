أشار القيادي في "حماس" عزت الرشق، الى أن "مقترحات الهدنة لبضعة أيام لذر الرماد في العيون، فهي لا تتضمن وقفاً للعدوان ولا انسحاباً ولا عودة للنازحين"، لافتاً الى أننا "نتعامل بإيجابية مع أية مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة".
وأكد الرشق، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يماطل لكسب الوقت، ويستخدم المفاوضات غطاء لاستمرار عداونه"، مشدداً على أن "لعبة تبادل الأدوار بين الاحتلال والإدارة الأمريكية، متواصلة في لبنان، كما هي في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في "حماس": مقترحات الهدنة لا تتضمن وقفاً للعدوان ولا انسحاباً ونتعامل بإيجابية مع أية مقترحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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