المنار: استهداف بالصواريخ لقوات وآليات إسرائيلية بين مستعمرة المنارة وبلدة ميس الجبل وفي حولا

أفادت قناة المنار، عن "صلية صاروخية استهدفت تجمعا لقوات إسرائيلية بين مستعمرة المنارة وبلدة ميس الجبل".

وقالت أيضا إن "هجمات صاروخية متتالية تستهدف جرافات وآليات العدو التي تقوم بأعمال هندسية في إحدى المناطق الحرجية شرق بلدة حولا بالقرب من موقع العباد الحدودي"، موضحة أن "القوة المعادية المستهدفة شرق بلدة حولا كانت قد فجرت احد المنازل في محيط تموضعها قبل نصف ساعة من الاستهداف".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.