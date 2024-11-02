شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الاشتراك فى تأمين البطالة للموظفين فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحصول على تأمين البطالة ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الستين عاما، وعند توافر شروط حصولك عليه فإنه بمقدورك الحصول عليه ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق.

وتأتى أهم شروط للانتفاع بتعويض البطالة:

1-عدم تورطك في جريمة جنائية او جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

2-ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

3-ضرورة الاشتراك في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4-.أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

5-أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

6-عدم انتحالك شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.