حملة هاريس: ترامب يمثل تهديدا للاقتصاد

الدمام - شريف احمد - حذرت حملة كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، كبار المسؤولين التنفيذيين بقطاع الأعمال من أن دونالد ترامب لديه نمط من عدم الاكتراث بالديمقراطية وحكم القانون، ما من شأنه أن يهدد النمو الاقتصادي الأمريكي - وذلك فى إيجاز ختامى لحججها يهدف إلى إظهار العواقب المحتملة على الشركات والعمال إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض.

وترفض حملة ترامب هذا الموقف، بينما تبلغ الناخبين بأن الأسعار سوف تنخفض والنمو سيكون أقوى من أي وقت مضى إذا فاز ترامب في الانتخابات التي ستجرى يوم الثلاثاء. الانتخابات الأمريكية وباعتباره مليارديرا صنع شهرة في مجال العقارات، دعا الرئيس السابق إلى فرض تعريفات جمركية أعلى لجلب المزيد من المصانع إلى الولايات المتحدة، وخفض الضرائب على الأثرياء والشركات، بدعوى أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الاستثمار.