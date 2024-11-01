إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة قائد القيادة الشمالية جاءت إثر انقلاب دبابة اصطدمت بآليات عسكرية أخرى جنوبي لبنان

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن قائد القيادة الشمالية بالجيش أوري غوردين أُصيب بعد انقلاب دبابة كانت تقله جنوبي لبنان.
وذكرت أن "الدبابة انقلبت بقائد القيادة الشمالية بعد اصطدامها بآليات عسكرية أخرى جنوبي لبنان".
في وقت سابق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن "إصابة قائد القيادة الشمالية بالجيش أوري غوردين بعد انقلاب مركبة كان بداخلها خلال جولة في جنوب لبنان"، في حين أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قائد المنطقة الوسطى بالجيش آفي بلوط كان بصحبته.
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.
ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.
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