أشرف الأمين العام لـ"الهيئة العليا للإغاثة" اللّواء الرّكن محمد خير، على تسليم الجالية اللّبنانيّة في غانا بالتّنسيق مع السّفارة اللّبنانيّة في غانا، وبالتّعاون مع الهيئة في مركز الخدمات لجمعيّة "نماء" في منطقة زقاق البلاط، حصصًا غذائيّةً واستهلاكيّةً بالإضافة إلى 9000 ربطة خبز، لتوزّعها جمعيّة "نماء" على النّازحين في كليّات الإعلام والتّربية والآداب في بيروت.

كانت هذه تفاصيل خبر خير أشرف على تسليم الجالية اللبنانية في غانا مساعدات للنازحين في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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