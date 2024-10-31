أشار النائب انطوان حبشي، الى أننا "وُعدنا بوصول كمية من المازوت الى دير الاحمر يوم غد، والسيارات التي يملكها النازحون لا يمكنها عبور طريق عيناتا - الارز كونها قديمة وغير مجهزة".
ولفت حبشي، في حديث للـ "LBC"، الى أن "ما من احصاء فعلي لعدد النازحين ويجب تأمين المازوت للتدفئة والاضاءة ولا نقبل بأن يبقى النازحون في دير الاحمر من دون سقف".
كانت هذه تفاصيل خبر حبشي: ما من احصاء فعلي لعدد النازحين ونحن وُعدنا بوصول كمية من المازوت الى دير الاحمر يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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