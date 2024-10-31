حبشي: ما من احصاء فعلي لعدد النازحين ونحن وُعدنا بوصول كمية من المازوت الى دير الاحمر يوم غد

أشار النائب انطوان حبشي، الى أننا "وُعدنا بوصول كمية من المازوت الى دير الاحمر يوم غد، والسيارات التي يملكها النازحون لا يمكنها عبور طريق عيناتا - الارز كونها قديمة وغير مجهزة".

ولفت حبشي، في حديث للـ "LBC"، الى أن "ما من احصاء فعلي لعدد النازحين ويجب تأمين المازوت للتدفئة والاضاءة ولا نقبل بأن يبقى النازحون في دير الاحمر من دون سقف".