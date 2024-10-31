تايوان تتأهب مع اقتراب إعصار "كونج ري" القوي

ابوظبي - سيف اليزيد - تم إغلاق المدارس والمكاتب في تايوان، مع اقتراب إعصار قوي اليوم الخميس، حاملة رياحا وفيضانات إلى معظم المناطق الواقعة بالساحل الشرقي للجزيرة والمناطق الشمالية.

ومن المتوقع أن يصل إعصار كونج ري إلى البر الرئيسي مساء اليوم الخميس، حيث تبلغ سرعته 191 كيلومترا في الساعة (53 ميلا) ويحمل زوابع تسير بسرعة 234 كيلومترا في الساعة (145 ميلا). وقد غمرت المياه مناطق من مقاطعتي ييلان وهوالين بشرق البلاد. ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن في تايوان بسبب الإعصار، الذي دفع القرويين في الأقاليم الواقعة بشمال الفلبين إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى أماكن إيواء أمس الأربعاء. وفي العاصمة تايبيه، هطلت أمطار غزيرة في ظل هبوب رياح قوية، في حين تم إغلاق الكثير من مكاتب الخدمات العامة والمدارس ومكاتب العمل.