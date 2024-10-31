إعصار «كونغ-ري» يضرب تايوان

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب إعصار كونغ-ري القوي تايوان الخميس، حيث أغلقت المدارس والشركات، وتمت تعبئة عشرات آلاف الجنود بشكل احترازي قبل وصول العاصفة، وهي من الأقوى منذ سنوات.

وأدى الإعصار حتى الآن إلى سقوط قتيل وإصابة 73 آخرين.

وبلغ الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 184 كيلومتراً في الساعة وبأمطار غزيرة، اليابسة ظهر الخميس بالتوقيت المحلي في جنوب شرق تايوان في أقل مناطق البلاد تعداداً للسكان التي تشهد أساساً موسم الأمطار. وتم إجلاء قسم كبير من السكان.

قبل بلوغه اليابسة، سجلت أمواج عاتية يبلغ ارتفاعها عشرة أمتار، فيما أصيب ما لا يقل عن 27 شخصاً جراء سوء الأحوال الجوية، خصوصاً جراء سيول موحلة على ما أفادت الوكالة الوطنية للاغاثة من دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى.

ووصف هذا الإعصار بداية على أنه الأعنف خلال السنة الراهنة، وبات الآن بقوة الإعصار غايمي وهو أقوى عاصفة تضرب تايوان في السنوات الثماني الأخيرة عندما ضرب اليابسة في يوليو الماضي.

ومع دائرة تبلغ 320 كيلومتراً يعتبر كونغ-ري أكثر الأعاصير اتساعاً يضرب اليابسة منذ أكثر من 30 عاماً.

وأغلقت المدارس والمكاتب في كل أرجاء تايوان، فيما يستعد السكان البالغ عددهم 23 مليوناً لمواجهة العاصفة العنيفة.

ويتوقع أن يتساقط أكثر من متر من الأمطار بحلول الجمعة في أكثر المناطق عرضة للعاصفة.

وحذّر خبراء الأرصاد الجوية من هبوب رياح «مدمرة»، خلال الإعصار كونغ-ري وقد تم حشد نحو 35 ألف جندي للمشاركة في عمليات الانقاذ.

ومنذ الأربعاء، ألغيت عشرات الرحلات بالعبارات والرحلات الجوية الداخلية فيما بدأت السلطات عمليات إجلاء في ثماني مناطق ومدن، من بينها يبلان وخواليين وتايتونغ.