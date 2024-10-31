الجيش الأوكراني يسقط عدداً من الطائرات المسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الجيش الأوكراني اليوم الخميس، إنه أسقط صاروخين و17 طائرة مسيرة من أصل 43 أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وذكرت القوات الجوية أن ثلاث طائرات أخرى غادرت المجال الجوي الذي تسيطر عليه أوكرانيا فيما فقدت أثر 23 مسيرة.