شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان.. تعليق الخدمات وإغلاق المتنزهات مع اقتراب إعصار كونج-ري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون في تايوان اليوم الأربعاء، تعليق خدمات العبارات وإغلاق المتنزهات الوطنية وإغلاق ضفاف الأنهار في منطقة تايبيه، قبل اقتراب إعصار كونج-ري من الجزيرة. وسيتم إغلاق مناطق الترفيه في الغابات الوطنية هيهوانشان وآواندا لأسباب متعلقة بالسلامة غدًا الخميس وبعد غد الجمعة، طبقا لبيان صادر عن فرع وكالة الغابات وحماية الطبيعة في منطقة نانتو، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية(سي.إن.إيه) اليوم. إغلاق عام بسب الإعصار وأعلنت حديقة يوشان الوطنية أيضا إغلاقها اعتبارا من الساعة الخامسة والنصف مساء أمس الثلاثاء، قائلة إن وقت إعادة فتحها سيعتمد على تقييم ظروف الحديقة بعد مرور الإعصار. وفي شمال تايوان، قالت حكومة مدينة تايبيه إنه اعتبارا من الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء، لن يسمح للسيارات بالخروج إلا من بوابات الإخلاء ومنحدرات السدود في المناطق التي تقع على ضفاف الأنهار في جميع أنحاء المدينة، ولكن لن يسمح لها بالدخول. وقالت المدينة إن بوابات إخلاء على جانب النهر، سيتم إغلاقها من الساعة العاشرة مساء.