ذكرت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس، "أننا ريد انتهاء الحرب بغزة في أقرب وقت ممكن وإطلاق سراح الأسرى وسأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر هاريس: نريد انتهاء الحرب بغزة في أقرب وقت ممكن وإطلاق سراح الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.