الخارجية الأميركية: نشعر بقلق بالغ إزاء تشريع إسرائيلي مقترح لحظر الأونروا

اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الى إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها تشعر بقلق عميق إزاء التشريع الإسرائيلي الذي قد يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، مشيرا إلى أنها تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في توصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضح ميلر في إفادة صحفية يومية، أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى سكان جباليا في شمال غزة حيث يكثف الجيش الإسرائيلي حملته وأن واشنطن لن تقبل ذلك.