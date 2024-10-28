الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في معارك جنوب لبنان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن أربعة جنود إسرائيليين قتلوا في جنوب لبنان، حيث تخوض إسرائيل قتالاً مع جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران.

وكذلك أصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة خلال المعارك في جنوب لبنان. وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن الجنود الأربعة جميعهم من الكتيبة 8207 التابعة للجيش الإسرائيلي. ووفق القناة، يرتفع بذلك عدد الجنود الذين قتلوا منذ بداية الحرب في جنوب لبنان إلى 31.

ويأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه سلاح الجو الإسرائيلي عملياته ضد «حزب الله» في لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، إن «غارات جوية دقيقة» تم تنفيذها على منشآت لإنتاج وصيانة الأسلحة، بالإضافة إلى مستودعات أسلحة لـ«حزب الله» في الضاحية الجنوبية من بيروت، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد حثّ سابقاً سكان منطقتين هناك بمغادرة منازلهم، مضيفاً أنه سيتم استهداف منشآت «حزب الله» هناك قريباً.

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